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Инфекционист назвал сроки выхода Москвы на плато по COVID-19

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Распространение коронавируса в Москве может замедлиться к двадцатым числам апреля, тогда столица выйдет на плато по заболеваемости. Такое мнение выразил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров.

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По его словам, такой вариант возможен, если распространение инфекции все-таки будет «следовать каким-то разумным законам эпидемиологии».

«По идее, где-то в конце этой недели, если считать, что мы начали [предпринимать меры] с первых чисел марта, то где-то числам к двадцатым апреля все-таки должно тормознуться», —сказал он во 14 апреля в эфире Первого канала.

Накануне академик РАН Виктор Малеев отметил, что Россия еще не достигла пика эпидемии коронавируса.

Число заболевших в Москве, по его словам, в итоге может превысить 20–25 тыс. При этом, когда в столице заболеваемость начнет спадать, в регионах наоборот может увеличиваться.

квК 14 апреля в России выявлено 21 102 случая заражения COVID-19, выздоровели 1 694 человека, умерли 170.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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