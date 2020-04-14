Названы сроки появления первых результатов от самоизоляции

О результатах принятых мер по борьбе с распространением коронавируса, в том числе самоизоляции, можно будет судить к началу следующей недели, заявила во вторник, 14 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Инкубация — 14 дней, и результаты, очевидно, мы будем наблюдать на текущей неделе — ближе к ее концу и в начале следующей», — сказала она в эфире Первого канала.

Попова отметила, что в настоящее время ведомство ведет разработку рекомендаций для граждан и бизнеса по выходу из режима самоизоляции.

Кроме того, глава Роспотребнадзора указала, что на сегодняшний день в России зафиксирован плавный рост заболеваемости COVID-19. Это позволяет оказывать помощь всем нуждающимся.

Накануне Попова выразила надежду, что рост числа заболевших продлится не более недели.

В настоящее время в большинстве регионов России действует режим обязательной самоизоляции с целью предотвратить распространение коронавируса.

Гражданам разрешается выходить из дома только в случаях острой необходимости — в магазин, аптеку, за медпомощью или для выгула собак.