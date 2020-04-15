Россия вышла на второе место в мире по числу сделанных тестов на COVID-19

Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на новую коронавирусную инфекцию. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

На сегодняшний день, по данным службы, в стране проведено более 1,5 млн лабораторных исследований на наличие инфекции.

Первое место, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, занимают США, где были проведены более 3,1 млн исследований на наличие заболевания, вызванного новым типом коронавируса.

В России по количеству проведенных тестов на 100 тыс. населения первое место занимает Сахалинская область с более чем 6,4 тыс. исследований, за ней следует Москва с 3144, а завершает тройку лидеров Ямало-Ненецкий автономный округ с 3112.

14 апреля в Росздравнадзоре рассказали, что всего в стране зарегистрированы и допущены к обращению 11 видов тест-систем на выявление коронавируса. Изделия не являются экспресс-тестами.

В этот же день компания – резидент технопарка новосибирского Академгородка сообщила о начале производства экспресс-тестов. Результат с точностью более 94% можно получить за 40 минут. Планируется выпуск до полумиллиона тестов в неделю.

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) 10 апреля представили тест-системы на основе чипов, которые могут выявить наличие коронавируса в организме человека за 15–20 минут. Изделие представляет собой 96-луночный планшет с оптической регистрацией результатов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. По данным оперштаба на 15 апреля, в России зарегистрировано 24 490 случая коронавирусной инфекции, выздоровели — 1986, умерли — 198.

Статистический портал Worldometer сообщает, что на сегодняшний день в мире зафиксировано более 2 млн случаев заражения, скончались — почти 127 тыс. человек, выздоровели — 485 899.

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