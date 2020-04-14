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Росздравнадзор сообщил о регистрации 11 тест-систем на COVID-19

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба ФМБА России
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В России зарегистрировано 11 тестов для диагностики коронавируса, данные изделия не являются экспресс-тестами. Об этом сообщили в Росздравнадзоре 14 апреля.

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«По состоянию на 14 апреля зарегистрированы в установленном порядке и допущены к обращению на территории РФ 11 медицинских изделий, используемых для диагностики коронавируса COVID-19», — говорится в сообщении ведомства.

В Росздравнадзоре отметили, что за рубежом участились случаи продажи в интернете незарегистрированных тест-систем для выявления коронавируса и незарегистрированных препаратов якобы для профилактики и лечения COVID-19.

Подобная продукция является фальсифицированной, россиян призывают быть осмотрительнее при совершении покупок онлайн, особенно медикаментов.

«Росздравнадзор просит граждан проявлять бдительность в связи с возможными спекуляциями вокруг новой коронавирусной инфекции и возможным распространением ложной информации о медицинской продукции», — добавили в ведомстве.

10 апреля специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) представили тест-системы на основе чипов, которые могут выявить наличие коронавируса в организме человека за 15–20 минут. Изделие представляет собой 96-луночный планшет с оптической регистрацией результатов.

О начале производства экспресс-тестов 14 апреля сообщила компания-резидент технопарка новосибирского Академгородка. Результат с точностью более 94% можно получить за 40 минут. Планируется выпуск до полумиллиона тестов в неделю.

По состоянию на 14 апреля, в России диагностировано 21 102 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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