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Россия передала странам ЕАЭС более 70 тыс. тестов на коронавирус

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Роспотребнадзор передал странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) более 70 тыс. систем для тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщил в понедельник, 13 апреля, сайт ведомства.

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«На сегодняшний день Роспотребнадзор передал странам ЕАЭС разработанные ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор» тест-системы для проведения более 70 000 исследований на COVID-19», — говорится в заявлении по итогам заседания Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств ЕАЭС.

В ведомстве уточнили, что Россия намерена обеспечить поставку дополнительных тест-систем, реагентов к ним и специального оборудования для термометрии. Кроме того, продолжится оказание научно-методической помощи.

В ходе собрания представители стран союза поблагодарили Россию «за регулярно оказываемое содействие в получении средств лабораторной диагностики нового коронавируса».

31 марта стало известно, что коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решила запретить экспорт ряда продуктов из ЕАЭС до 30 июня. Из-за коронавируса страны прекратят вывозить гречку, рис, лук, семена подсолнечника и другие важные продукты.

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 13 апреля, в мире зарегистрировано более 1,9 млн случаев заражения коронавирусом, из них свыше 119 тыс. летальных исходов.

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