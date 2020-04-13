Певец Аль Бано поблагодарил российских специалистов за помощь в Италии

Итальянский исполнитель Аль Бано во время телемоста спел для российских военнослужащих, находящихся в актовом зале гостиницы San Marco в Бергамо. Об этом 13 апреля сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что известный артист поблагодарил российских специалистов за помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.

«Спасибо вам большое за всё то, что вы уже сделали и делаете для Италии. Этот жест мы никогда не забудем. И всегда будем помнить, что вы сделали для итальянского народа», — цитирует певца телеканал «Звезда».

Кроме этого, Аль Бано вспомнил о теплом приеме, который ему оказали российские зрители в ходе его гастролей по стране.

26 марта сообщалось, что колонна спецтехники Минобороны России прибыла в Бергамо для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом. В составе колонны были мобильный комплекс анализа и диагностики, высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, специальным оборудованием для оказания квалифицированной помощи тяжелым пациентам, пострадавшим от коронавирусной инфекции. О том, что команда российских специалистов с медицинским грузом отправится в Италию, стороны договорились 22 марта.

По данным Worldometer на 13 апреля, всего в мире подтверждено свыше 1,8 млн случаев заболевания, скончались более 114 тыс. человек, из больниц выписаны больше 423 тыс. Количество случаев нового типа коронавируса в Италии превысило 156 тыс. При этом почти 20 тыс. человек скончались, более 34 тыс. пациентов вылечились.

В Италии за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончался 431 человек. Об этом сообщил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли в воскресенье, 12 апреля. Отмечается, что данная цифра — наименьшая с 19 марта, когда было зафиксировано 427 летальных исходов.

Италия закрылась на карантин с 10 марта. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий и торжеств. Музеи, кинотеатры, развлекательные центры и театры также не работают.

10 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время пресс-конференции заявил о продлении в стране режима карантина до 3 мая.