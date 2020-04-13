Прямой эфир
Сюжет:

Сьерра-Леоне обратилась к России за помощью в борьбе с коронавирусом

0
Фото: REUTERS/Cooper Inveen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Сьерра-Леоне обратились к России за помощью в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в понедельник, 13 апреля, посол республики в России Мохамед Йонгаво.

Рейтинг ободрения: почему Дональд Трамп набирает очки на пандемии
Коронавирус и выход Берни Сандерса из гонки пока не помогли демократам в борьбе за Белый дом

«Министр иностранных дел госпожа Набила Тунис-Корома направила письмо российской стороне с просьбой помочь в борьбе с коронавирусом», — цитирует дипломата ТАСС. По словам посла, в республике нет заразившихся коронавирусом россиян.

В Сьерра-Леоне зафиксировано 10 случаев инфицирования коронавирусом, девять из них завозные. В стране никто не умер от заболевания, связанного с коронавирусом, на карантине находятся 45 человек. Власти страны ввели запрет на передвижение между городами, оно возможно по специальному документу.

Ранее в понедельник сообщалось, что певец Аль Бано поблагодарил российских специалистов за помощь в Италии. 26 марта сообщалось, что колонна спецтехники Минобороны России прибыла в Бергамо для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане, а затем распространилось на большинство стран мира.

К 13 апреля в мире зарегистрировано 1 867 129 случаев заражения коронавирусом, 115 278 летальных исходов и 434 098 выздоровевших пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин обсудил борьбу с коронавирусом с президентом Индонезии
Ученые установили расстояние распространения аэрозольных частиц COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020