Сьерра-Леоне обратилась к России за помощью в борьбе с коронавирусом

Власти Сьерра-Леоне обратились к России за помощью в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в понедельник, 13 апреля, посол республики в России Мохамед Йонгаво.

«Министр иностранных дел госпожа Набила Тунис-Корома направила письмо российской стороне с просьбой помочь в борьбе с коронавирусом», — цитирует дипломата ТАСС. По словам посла, в республике нет заразившихся коронавирусом россиян.

В Сьерра-Леоне зафиксировано 10 случаев инфицирования коронавирусом, девять из них завозные. В стране никто не умер от заболевания, связанного с коронавирусом, на карантине находятся 45 человек. Власти страны ввели запрет на передвижение между городами, оно возможно по специальному документу.

Ранее в понедельник сообщалось, что певец Аль Бано поблагодарил российских специалистов за помощь в Италии. 26 марта сообщалось, что колонна спецтехники Минобороны России прибыла в Бергамо для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане, а затем распространилось на большинство стран мира.

К 13 апреля в мире зарегистрировано 1 867 129 случаев заражения коронавирусом, 115 278 летальных исходов и 434 098 выздоровевших пациентов.