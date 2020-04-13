Попова сообщила о начале тестирования в Москве на антитела к коронавирусу

Тестирование на наличие антител к коронавирусу в Москве запустят с 14 апреля. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы запускаем с завтрашнего дня буквально тестирование по Москве популяционное, и насколько защищены наши медицинские работники», — сказала она на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Ранее 13 апреля вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что тесты на антитела к коронавирусу первой из российских регионов получит Москва. По словам вице-премьера, проверять на антитела будут в первую очередь медиков, чтобы определить, кто из них переболел коронавирусом.

Она также рассказала, что Россия входит в число лидеров по количеству сделанных тестов на коронавирус. По ее словам, на сегодняшний день число исследований превысило 1,36 млн. По состоянию на 13 апреля, в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились, 148 пациентов скончались.

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