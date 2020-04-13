Количество региональных коек на фоне ситуации с COVID-19 будет удвоено

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России 13 апреля заявил, что количество региональных коек будет удвоено, достигнет 30 тыс.

«Это огромный объем, но мы страхуемся для того, чтобы обеспечить нормальным медицинским обслуживанием тех, кто может заболеть коронавирусом», — сказал он.

Собянин выразил уверенность в том, что в ближайшее время Москва будет обеспечена больничным фондом, который в дальнейшем будет наращиваться.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 13 апреля в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились, 148 пациентов скончались.