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Количество региональных коек на фоне ситуации с COVID-19 будет удвоено

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Фото: РИА Новости/Денис Гришкин
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Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России 13 апреля заявил, что количество региональных коек будет удвоено, достигнет 30 тыс.

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«Это огромный объем, но мы страхуемся для того, чтобы обеспечить нормальным медицинским обслуживанием тех, кто может заболеть коронавирусом», — сказал он.

Собянин выразил уверенность в том, что в ближайшее время Москва будет обеспечена больничным фондом, который в дальнейшем будет наращиваться.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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По состоянию на 13 апреля в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились, 148 пациентов скончались.

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