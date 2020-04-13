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В Москве допустили продление работы по выдаче цифровых пропусков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Власти Москвы не исключают возможности продления работы по выдаче цифровых пропусков, если увидят какие-то проблемы, связанные с ней. Об этом заявил 13 апреля мэр столицы Сергей Собянин.

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По его словам, в мегаполисе выдано уже 900 тыс. цифровых пропусков для передвижения на транспорте по городу.

«Система спецпропусков Москвы и Подмосковья будет объединенной», — объяснил столичный градоначальник. Собянин призвал москвичей не переживать по поводу времени оформления спецпропусков, так как впереди у всех желающих есть еще два дня.

«Прошу граждан спокойно заходить на сайт посылать СМС, чтобы мы в течение двух дней спокойно довели эту работу до конца», — сказал он на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России. Если власти увидят наличие проблем, то продлят работу сайта по выдаче спецпропусков на незначительное время, отметил он.коронавирус

На минувшей неделе Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили о введении в столичном регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходам пока пропуска не нужны.

Получить цифровой пропуск можно с помощью портала мэра Москвы mos.ru, а также отправив СМС на номер 7377. При этом гражданам необходимо продолжать соблюдать правила самоизоляции и покидать дома только в случае похода в магазин, аптеку, утилизации мусора или выгула собаки только в пределах района проживания. Оформление пропусков будет длиться до 15 апреля включительно.

О начале постепенного введения в городе пропускного режима для борьбы с распространением коронавируса Собянин сообщил 10 апреля.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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