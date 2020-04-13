Голикова анонсировала появление в Москве тестов на антитела к коронавирусу

Москва первой из российских регионов получит тесты, которые позволят определять наличие антител к коронавирусу. Об этом в понедельник, 13 апреля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В первую очередь тест-системы будут использовать для проверки медиков, чтобы понять, кто из них переболел коронавирусом, а кто нет, заявила Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Всего в стране проводят тестирование на коронавирус 254 лаборатории, в том числе 18 частных, рассказала Голикова. По ее словам, Россия входит в число мировых лидеров по количеству тестов на коронавирус.

«На сегодняшний день в России тестирование проведено на 1 млн 360 тыс. исследований», — отметила она.

Ранее на том же совещании Голикова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в Москве и Подмосковье может прекратиться в ближайшие две недели. Именно эти регионы являются лидерами по числу заболевших.

По состоянию на 13 апреля, в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились, 148 пациентов скончались.

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