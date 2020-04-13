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Рентгенолог в ростовской больнице заразился коронавирусом

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Врач-рентгенолог в городской больнице № 6 Ростова-на-Дону, где у женщины был выявлен коронавирус, также получил положительный тест на COVID-19, сообщила в понедельник, 13 апреля, министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

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Как отметила Быковская, женщина попала в больницу с пневмонией, коронавирус у нее выявили при первом тесте.

По словам министра здравоохранения области, пациентка была переведена в специальный госпиталь сразу после получения результата теста. Второй анализ показал у нее отрицательный результат, однако она по-прежнему считается заболевшей и находится под наблюдением врачей.

«На сегодня больница получила первый результат у пациентов и персонала, которые с 10 апреля находятся в терапевтическом корпусе в карантине. У всех пациентов и у медперсонала результат первый отрицательный за исключением врача-рентгенолога», — приводит «РИА Новости» слова Быковской, которая выразила мнение, что такой результат говорит о том, что вирус передается не только воздушно-капельным путем, но и через поверхности.

Она предположила, что заражение рентгенолога произошло из-за некачественной обработки рентген-аппарата после пациентов.

Быковская рассказала, что в настоящий момент терапевтическое отделение больницы закрыто на карантин, 31 сотрудник находится в изоляции на территории больницы и не допускается к пациентам.

корона

По данным на 13 апреля, в России зафиксировали 18 328 случаев COVID-19. За весь период погибли 148 пациентов, выздоровели — 1470.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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