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Главврач рассказала о числе заболевших COVID-19 в уфимской РКБ

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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У 52 пациентов Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова в Уфе подтвержден коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19. Об этом сообщила главный врач медучреждения Эльза Сыртланова 13 апреля.

Ранее в башкирском минздраве заявили о 170 инфицированных среди врачей и пациентов по результатам первичного теста на SARS-CoV-2.

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«Сегодня в стенах больницы в условиях карантина работают порядка 700 медицинских работников и столько же пациентов. С пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, 6 из них в реанимации, подтвержденный анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента)», — написала Сыртланова на своей странице в Facebook.

Главврач заверила, что медики обеспечены средствами индивидуальной защиты и лекарствами, а также поблагодарила врачей за их труд.

Медучреждение закрыли на карантин 6 апреля после того, как у пяти врачей и двух пациентов заподозрили коронавирус, пишет «Газета.ру». Изначально им был поставлен диагноз «внебольничная пневмония». 10 апреля глава республиканского минздрава Максим Забелин сообщил, что у большинства коронавирусная инфекция не была обнаружена, 170 тестов будут направлены на повторную проверку.

На данный момент больница приостановила прием пациентов, персонал продолжает выполнять свою работу. В учреждении на карантине находятся более тысячи человек. Следователи проводят проверку по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) руководства РКБ.

По состоянию на 12 апреля, в Башкирии диагностировано 84 случая заболевания COVID-19, семь пациентов вылечились, один скончался. Всего в России коронавирусом заразились 15770 человек, из них 1291 выздоровел, а 130 скончались.

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