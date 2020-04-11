СК проведет проверку по факту халатности руководства РКБ в Уфе

Следователи проводят проверку по факту халатности руководства Республиканской клинической больницы в Уфе, закрытой из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства 11 апреля.

10 апреля стало известно о том, что первичный тест на коронавирус определил инфекцию у 170 врачей и пациентов закрытой на карантин этой уфинской больницы.

Как сообщалось 6 апреля, Республиканскую клиническую больницу им. Г.Г. Куватова в Уфе закрыли на карантин из-за подозрения на COVID-19 у пяти врачей и двух пациентов.

На брифинге 7 апреля глава управления Минздрава России по Башкирии Максим Забелин сообщил, что лечебное учреждение закрыли на карантин после гибели 80-летней пациентки с коронавирусом. В настоящее время в стационаре находятся более 600 пациентов и такое же число персонала.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 11 апреля в России общее число заболевших достигло 13 584 человек в 82 регионах страны. Умерли 106 пациентов, выздоровели ― 1045.

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