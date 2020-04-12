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В Подмосковье к концу апреля развернут более 7 тыс. инфекционных коек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Московской области до конца апреля будет развернуто 7,5 тысяч больничных коек для пациентов с пневмонией и коронавирусом. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заявление подмосковного губернатора Андрея Воробьева.

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По его словам, рост числа инфицированных коронавирусом в Подмосковье сопровождается все большими средними и тяжелыми случаями болезни. Кроме того, увеличилось количество заболевших пневмонией.

В регионе с целью размещения инфицированных перепрофилируют ряд медучреждений, в том числе больничные корпуса в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте (МОНИКИ).

Ранее в воскресенье стало известно о 278 новых случаев заражения коронавирусом в Московской области выявленных за последние 24 часа. Среди зараженных девять детей.

Подмосковье занимает второе место в стране по числу зараженных новым коронавирусом — 1360 человек, выздоровели — 75. Число летальных случаев в регионе достигло 18.

Накануне подмосковные власти вслед за правительством столицы анонсировали введение в области с 15 апреля пропускного режима для жителей в связи с распространением коронавирусной инфекции.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. Мера направлена на снижение скорости распространения коронавирусной инфекции.

С 13 марта в Подмосковье действует режим повышенной готовности.

Всего на сегодняшний день, по данным оперштаба, в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выздоровел 1291 человек, число летальных исходов — 130.

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