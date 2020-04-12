Песков прокомментировал визит Путина в больницу в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье, 12 апреля, прокомментировал посещение российским лидером больницы в Коммунарке.

«Видели критику Путина за посещение больницы в Коммунарке, но он всегда считает нужным убедиться изнутри, как функционирует система в режиме ЧС», — заявил он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Также он отметил, что в настоящий момент российский президент работает в дистанционном режиме и ему не хватает живого общения с людьми. Однако, по его словам, несмотря на это, график главы государства стал интенсивнее.

31 марта стало известно, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко инфицирован коронавирусом, а 24 марта при посещении данного медучреждения с ним пообщался Путин.

Позже Песков отметил, что Проценко не знал о визите главы государства. В Кремле не единожды сообщали, что российский лидер и его администрация регулярно сдают тесты на наличие коронавирусной инфекции.

Всего по данным оперштаба на 12 апреля в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. Умерли 130 пациентов, выздоровел 1291 человек.

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