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Среди новых больных COVID-19 под Тверью оказались работавшие в Москве медики

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Среди новых зараженных коронавирусом в Тверской области оказались медики, работавшие в клиниках Москвы. Об этом сообщили в правительстве региона 13 апреля.

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В понедельник в области подтвердилось 44 новых случая заболевания COVID-19. Из них 24 человека контактировали с уже инфицированными, а девять — работали в столичных медцентрах. Как давно медики приехали в Тверскую область, не сообщается.

«По мнению специалистов, рост числа выявленных случаев коронавируса связан с увеличением объемов лабораторных исследований в Тверской области, а также начавшимся обследованием медицинских работников. Кроме того, данные поступили за период, включая выходные дни», — говорится в сообщении областного правительства.

С момента распространения коронавируса в России в Тверской области зафиксировано 75 случаев заражения коронавирусом, три пациента уже вылечились. Случаев летального исхода не было.

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Всего, по данным на 13 апреля, в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились, 148 пациентов скончались.

В начале апреля одну из больниц в Башкирии закрыли на карантин вместе с сотрудниками и пациентами из-за подозрений на коронавирус у некоторых врачей и больных. По словам главврача Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова Эльзы Сыртлановой, COVID-19 подтвердился у 52 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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