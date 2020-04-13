Мишустин подписал указ о выделении 50 млрд рублей на выплаты медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 13 апреля, сообщил, что подписал постановление о выделении 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам.

«Нам сейчас крайне необходимо поддержать медицинских работников, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, помогают больным с коронавирусом», — цитирует Мишустина ТАСС в ходе его совещания с вице-премьерами.

Кроме того, еще 640 млн рублей пойдет на оснащение больничных коек в моногородах для приема пациентов с COVID-19.

При этом другие больные также получат лечение, заверил глава правительства. Пациентов, госпитализация которых не связана с коронавирусом, переведут в другие медучреждения. За оказанием таким гражданам медицинской помощи будут следить Минздрав и губернаторы регионов.

Также Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник. В документе определены медучреждения, которые будут лечить пациентов с COVID-19. Отслеживать использования коечного фонда в субъектах РФ будет Минздрав.

Средства выделяются во исполнение поручения президента России Владимира Путина. В ходе обращения к гражданам перед совещанием с губернаторами 8 апреля глава государства анонсировал дополнительные выплаты медперсоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку.

Так, с апреля в течение трех месяцев специалисты, работающие с пациентами с коронавирусом, будут ежемесячно получать специальную федеральную выплату: врачи — 80 тыс. рублей, фельдшеры и медсестры — 50 тыс. рублей, младший медперсонал — 25 тыс. рублей, врачи скорой помощи — 50 тыс. рублей, а фельдшеры, медсестры и водители — 25 тыс. рублей. Также для них будут установлены повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета по аналогии с военными.

По состоянию на 12 апреля, в России диагностировано 15770 случаев заболевания COVID-19, из них 2186 — за последние сутки. 1291 человек вылечились. 130 пациентов скончались.

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