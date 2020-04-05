Призыв принят: на помощь поликлиникам Москвы пришли студенты медвузов

В начале марта департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) призвал ординаторов медицинских вузов помочь поликлиникам вести прием. Главной целью этой акции было усилить выездные бригады врачей. В числе откликнувшихся на призыв оказались и студенты РНИМУ имени Пирогова. Они рассказали «Известиям» о том, кто чаще всего вызывает медиков на дом, как люди реагируют на защитную амуницию и часто ли приходится госпитализировать пациентов в тяжелом состоянии.

С давлением и болями в спине

О том, что поликлиникам требуется помощь ординаторов, ординатор первого года обучения по специальности «Кардиология» Сахаайа Захарова узнала от старосты группы 11 марта. ДЗМ предложил работать участковым терапевтом: либо вести прием, либо выезжать на вызовы.

— На работу вышла уже 13 марта. К тем, у кого может быть коронавирусная инфекция, едет специальная бригада. Нас же, молодых ординаторов, отправляют к обычным пациентам — с давлением, болями в спине и другими недомоганиями. На восьмичасовую смену приходится до десяти вызовов. Если вдруг встречается сложный случай, то всегда можно позвонить старшим коллегам и они проконсультируют, — рассказала ординатор «Известиям».

Призыв принят Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Когда объявили самоизоляцию для людей старше 65 лет, а также для тех, кто имеет хронические заболевания, запись на приемы всё равно продолжалась, заметила Сахаайа Захарова. Но медики перезванивали людям и объясняли, что в поликлинику идти не стоит, а доктора сами к ним придут.

— С того момента, как в Москве стало расти число зараженных COVID-19, увеличилось и число паникующих. В поликлинику стали звонить с жалобами на сухой кашель, но без температуры. Или на то, что резко началась одышка — а вдруг заразились в метро. Причем среди паникующих достаточно молодых и среднего возраста. Потом при осмотре ничего подобного не обнаруживалось , — посетовала медик.

Сахаайа Захарова призналась, что ей и самой немного страшно в этой гнетущей ситуации. Особенно от мысли, что зараженные люди не соблюдают карантин, ходят по городу. По ее мнению, введенные недавно штрафы заставят их задуматься.

Маски, очки, перчатки

Виктория Гилетко, ординатор первого года по специальности «Терапия», раньше не имела опыта работы в поликлинике — трудилась только в больнице.

— Вместе с врачом мы сейчас ездим на вызовы ко всем пациентам. Если оказывается, что человек вернулся из-за рубежа или контактировал с зараженным, берем у него мазок. Госпитализируем только тех, кто в тяжелом состоянии. Остальные остаются дома на карантине , — рассказала «Известиям» Виктория Гилетко.

В поликлинике, где она работает, есть специальная бригада, которая выезжает только на забор мазков. Для этого медики надевают защитные костюмы, респираторы. А всем остальным выдают стандартные одноразовые средства защиты: халат, шапочку, маски, очки, перчатки и бахилы.

— Для работы с пациентом на дому это считается достаточной защитой. Соседи, когда нас видят, сразу начинают спрашивать, в какую квартиру мы идем, есть ли там зараженный коронавирусом, — делится впечатлениями ординатор.

Призыв принят Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По ее словам, количество вызовов за день колеблется от 12 до 30. За всё время работы Виктории Гилетко встретились только два паникующих пациента, и то они просто переживали за пожилых родственников, с которыми жили. В обычное время они даже не обратили бы внимания на свои симптомы и продолжили ходить на работу. Ординатор заметила: если количество вызовов еще возрастет, то медиков может и не хватить.

— Знаю, что сейчас ДЗМ зовет ординаторов в больницы. Но условия работы там сложнее — смены по 12 часов с одним перерывом. Коронавирусная инфекция очень быстро распространяется и нелегко заподозрить ее у больных ОРВИ. Многие не знают, заражены они или нет. Если у нас ситуация будет как в Италии, то нам не хватит оборудования, чтобы всех спасти, — считает Виктория Гилетко.

Сейчас поликлиники устраивают ординаторов на полную ставку, хотя до этого они могли там работать только на менее выгодных условиях.

— Мне повезло — взяли в ту же поликлинику, где я работал с ноября на полставки. Сейчас оказываем помощь на дому, потому что всех врачей с приема перевели на работу с вызовами. К пациентам хожу преимущественно по выходным. Если раньше в субботу было 10 вызовов, то сейчас может быть и 50 , — рассказал «Известиям» ординатор первого года по специальности «Терапия» Дмитрий Алиев.

На его участке за помощью чаще всего обращаются молодые люди — 18–22 лет. По словам Дмитрия Алиева, они все напуганы, обсуждают карантин, новости про эпидемию. Поэтому вызывают врача при малейших признаках простуды. Приходится проводить с ними психологическую работу, успокаивать, объясняя, что нет у них коронавируса.

Видели по телевизору

Ординатор первого года по специальности «Терапия» Наталья Забельникова с декабря 2019 года работала в поликлинике на приемах — участковым терапевтом на ставке 0,75. С 16 марта после призыва ДЗМ ее взяли в штат.

Призыв принят Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Сейчас мы больше задействованы на выездах и на приеме в отдельном кабинете для пациентов с температурой или признаками ОРВИ. Если раньше вызовы поступали в основном от пожилых, то сейчас увеличилось число молодых людей. В нашей поликлинике на каждого врача в день приходится до 12 вызовов. В среднем ежедневно госпитализируются два человека в тяжелом состоянии с признаками пневмонии , — рассказала «Известиям» ординатор.

По инструкции врач на вызове, еще не заходя в подъезд, надевает бахилы, одноразовый халат, шапочку, маску и очки. А перчатки положено натягивать уже в квартире больного. Если у пациента нет медицинской маски, врачи ее выдают и проверяют, правильно ли надета. Только после этого начинается осмотр.

Сами пациенты на внешний вид врачей реагируют спокойно. Говорят, видели такое по телевизору, заметила Наталья Забельникова. А вот соседи смотрят на медиков с опаской и стараются держаться подальше.