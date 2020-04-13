Голикова допустила скорое снижение заболеваемости COVID-19 в Москве и области

Рост заболеваемости COVID-19 в Москве и Подмосковье может прекратиться в течение ближайших двух недель. Об этом в понедельник, 13 апреля, на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы рассматриваем эту неделю, которая наступила, и начало следующей недели для Москвы и Московской области как период, в который, наверное, произойдет нарастание заболевания», — сказала она.

По словам Голиковой, к сегодняшнему дню в стране прошли уже два инкубационных периода, после которых фиксируется либо рост заболеваемости, либо его соответствующее плато. Она отметила, что в России большая часть случаев коронавируса приходится на Москву и Подмосковье.

«Основное увеличение — 72,3%, как и основная заболеваемость, приходится на два региона: Москву и Московскую область», — добавила Голикова.

По состоянию на 13 апреля, в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились, 148 пациентов скончались.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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