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Эксперт посоветовала россиянам хвалить себя во время карантина

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Заведующая лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Елена Фомина посоветовала россиянам во время самоизоляции хвалить себя за проделанную в течение дня работу.

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Также она отметила, что во время карантина необходимо четко планировать свой день.

«Обязательно надо планировать день, но планировать объективно и потом себя не забыть хвалить за то, что ты хоть что-то успел сделать», — рассказала Фомина во время онлайн-беседы по самоизоляции, которую организовал Информационный центр по атомной энергии в понедельник, 13 апреля. Ссылка на трансляцию опубликована в группе центра в Facebook.

В качестве примера она рассказала о работе космонавтов на борту МКС. Она отметила, что каждый день у них расписан по минутам, однако важно положительно оценивать свои действия.

«Хотя бы что-то сделал — уже хорошо»,— сказала Фомина.

По словам руководителя отдела психологии и психофизиологии ИМБП РАН Юрия Бубеева, острый период самоизоляции уже прошел. Он отметил, что самыми сложными являются 5–7-й день, особенно для тех, кто раньше не работал удаленно.

Ранее в понедельник сообщалось, что россияне стали чаще обращаться за психологической помощью на фоне пандемии коронавируса.

Чаще всего звонки поступают от пожилых людей. Они испытывают чувство тревоги, когда находятся в режиме самоизоляции. Кроме того, на горячую линию Министерства здравоохранения обращаются женщины, у которых есть семья и дети.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. По состоянию на 13 апреля, в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились, 148 пациентов скончались.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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