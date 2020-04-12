Психолог посоветовала поддерживать социальную активность во время карантина

Автор онлайн-курса «Наука благополучия», профессор Йельского университета Лори Сантос в интервью «РИА Новости» открыла несколько секретов, как сохранить счастье в условиях пандемии коронавируса.

Важно соблюдать три правила, рассказала эксперт.

Первое — поддерживать социальную активность. В этом должны помочь новые технологии. Второе — установить для себя определенный режим и придерживаться его. Особенно это касается физических упражнений и регулярного сна. И наконец, третье — заниматься медитацией, она позволит снять напряженность.

Профессор отметила, что ее курс на фоне вынужденной изоляции становится всё более популярным.

Благодаря ему, считает Сантос, люди «научатся стратегиям, которые, как показывает наука, действительно имеют значение для счастья, таким вещам, как необходимость находить время для общения, чувство благодарности и важность здоровых привычек, таких как сон, медитация и физическая нагрузка».

О других способах снять стресс во время самоизоляции рассказала в четверг, 9 апреля, член Федерации психологов образования РФ, кандидат педагогических наук Юлия Челышева. По ее словам, ручная стирка, мытье посуды и уход за цветами помогут сбросить эмоциональное напряжение.