Итальянский психолог рассказала о пользе интернет-мемов во время пандемии

Справиться с негативными эмоциями из-за пандемии коронавируса помогут мемы, комиксы и анекдоты на тему самоизоляции, рассказала «РИА Новости» итальянский психолог Сара Реджинелла.

По ее словам, юмор является прекрасным механизмом защиты с точки зрения психологической реакции.

«Шутки помогают всегда. Проблемы остаются, но с юмором их можно разделять с другими людьми. Юмор дает нам понять, что жертвы, которые мы совершаем ради всеобщего блага, имеют смысл», — сказала специалист.

При этом, по ее словам, во времена пандемии крайне важной становится работа психологов, которые должны помочь справиться с последствиями нарушения повседневной рутины и изоляции.

«Это может быть и домашнее насилие, и депрессия, и посттравматическое расстройство», — подчеркнула Реджинелла.

Она отметила, что во всех этих случаях нужно не откладывая обращаться к психологу, даже на дистанционной основе, потому что с такими вещами тяжело справиться самим, отметила практикующий психотерапевт.

Ранее в воскресенье автор онлайн-курса «Наука благополучия», профессор Йельского университета Лори Сантос открыла несколько секретов, как сохранить счастье в условиях пандемии коронавируса.