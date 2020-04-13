Офтальмолог дала советы по сохранению зрения во время самоизоляции

В период самоизоляции многие люди проводят время за компьютером, смартфоном или телевизором, что может спровоцировать близорукость и глаукому. Врач-офтальмолог Первой градской больницы кандидат медицинских наук Наталья Бакунина рассказала, как поддержать зрение.

Так, в первую очередь необходимо отрегулировать расстояние от глаз до монитора. Безопасную дистанцию можно рассчитать по формуле: диагональ экрана компьютера умножить на 2,54 и еще на 1,75. Полученное расстояние в сантиметрах и является оптимальным в соответствии с размером экрана. Для телевизора существует другая формула: диагональ разделить на 25, после чего получим расстояние в метрах.

Помещение должно быть хорошо освещено, желательно, чтобы источник света располагался слева. Не следует пользоваться гаджетами в положении лежа, пишет сайт aif.ru.

Не лишним при работе за компьютером будет делать регулярные перерывы на 5–10 минут спустя час после пользования. Детям и вовсе не рекомендовано сидеть за компьютером больше 40 минут в день, подросткам — больше 70 минут.

Во время паузы желательно сделать упражнения для глаз: несколько раз сильно зажмуриться, переводить взгляд поочередно с ближнего предмета на дальний, делать глазами круговые движения и другие.

Если работать за компьютером приходится много, Бакунина советует пропить поливитаминный комплекс для глаз, включающий витамины группы В и витамин С. При наличии ощущения сухости и жжения в глазах специалист советует незамедлительно начать использование увлажняющих капель, чтобы синдром сухого глаза не начал прогрессировать.

Ранее в апреле диетологи дали советы по правильному питанию в условиях самоизоляции. Так, эксперты советуют придерживаться средиземноморской диеты, богатой овощами и фруктами, а также включить в свой рацион рыбу и яйца.

По состоянию на 13 апреля, в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились. 148 пациентов скончались.

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