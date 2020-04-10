В России представили тест-системы для выявления коронавируса за 20 минут

В России Федеральное медико-биологическое агентстве (ФМБА) в пятницу, 10 апреля, представило тест-системы на основе чипов для выявления коронавируса. Определять наличие инфекции они смогут за 15–20 минут.

Тест-система, как уточнили в пресс-службе агентства, представляет собой 96-луночный планшет с оптической регистрацией результатов.

«Данная тест-система также разработана в Центре технологий и микрофабрикации ФНКЦ ФХМ ФМБА России. Она позволяет проводить исследования на наличие в биоматериале антител к новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2», — цитирует ФМБА «РИА Новости».

Сообщается, что документы на регистрацию этой системы будут поданы в начале следующей недели.

О разработке в России подобных чипов для выявления коронавируса сообщила 7 апреля глава ФМБА Вероника Скворцова. Они основаны на изотермической амплификации, то есть выявлении вируса. В отличие от обычной полимеразной цепной реакции данным чипам не требуется разная температура в разной фазе исследования. Изотерма при температуре около 60 градусов позволяет в ускоренном режиме выявить вирус.

В этот же день Скворцова заявила, что разработанную ФМБА вакцину от коронавируса нового типа SARS-CoV-2 стоит ждать к концу года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в свою очередь, включила данную вакцину в список перспективных вакцин. На сегодняшний день препарат уже был протестирован на животных и была доказана его способность формировать специфический иммунный ответ на новый коронавирус.

Ранее ФМБА приступило к сравнительным клиническим испытаниям еще трех препаратов для лечения пациентов с коронавирусом: гидроксихлорина, мефлохина и калидавира.

По состоянию на 10 апреля в России число зараженных коронавирусом превысило 11,9 тыс. человек, 94 пациента скончались, 795 человек выздоровели.

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