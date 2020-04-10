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Эксперты обозначили срок восстановления авиаотрасли после эпидемии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Авиакомпаниям понадобится не менее трех лет, чтобы преодолеть кризис, вызванный эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные исследования консалтинговой компании Archery Strategy Consulting (ASC), опубликованные газетой Le Monde в пятницу, 10 апреля.

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В соответствии с финансовыми отчетами компания Air France в нынешних условиях сможет просуществовать полгода, прежде чем объявит о своем банкротстве. По сравнению с ней авиакомпании Lufthansa (Германия) и Delta Airlines (США) смогут продержаться только три месяца.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, на сегодняшний день убыток авиаотрасли составляет более $250 млрд, что равноценно 30% годового дохода компаний.

«Если всё будет продолжаться в том же духе, половина авиакомпаний исчезнет в июле», — заявил глава организации Александр де Жюньяк.

7 апреля стало известно, что количество ежедневных рейсов по России сокращено примерно на 90% из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Россия из-за пандемии коронавируса полностью ограничила международные авиаперевозки, разрешены только рейсы для возвращения российских граждан.

Ограничений на перелеты между регионами не вводилось, но авиакомпании сами начали отменять рейсы из-за снижения спроса.

По состоянию на 10 апреля в России общее число заболевших превысило 11,9 тыс. человек. Умерли 94 человека. Выздоровели 795 человек. За минувшие сутки в Москве выявили 1124 новых случая.

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