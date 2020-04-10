Эксперты обозначили срок восстановления авиаотрасли после эпидемии
Авиакомпаниям понадобится не менее трех лет, чтобы преодолеть кризис, вызванный эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные исследования консалтинговой компании Archery Strategy Consulting (ASC), опубликованные газетой Le Monde в пятницу, 10 апреля.
В соответствии с финансовыми отчетами компания Air France в нынешних условиях сможет просуществовать полгода, прежде чем объявит о своем банкротстве. По сравнению с ней авиакомпании Lufthansa (Германия) и Delta Airlines (США) смогут продержаться только три месяца.
По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, на сегодняшний день убыток авиаотрасли составляет более $250 млрд, что равноценно 30% годового дохода компаний.
«Если всё будет продолжаться в том же духе, половина авиакомпаний исчезнет в июле», — заявил глава организации Александр де Жюньяк.
7 апреля стало известно, что количество ежедневных рейсов по России сокращено примерно на 90% из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Россия из-за пандемии коронавируса полностью ограничила международные авиаперевозки, разрешены только рейсы для возвращения российских граждан.
Ограничений на перелеты между регионами не вводилось, но авиакомпании сами начали отменять рейсы из-за снижения спроса.
По состоянию на 10 апреля в России общее число заболевших превысило 11,9 тыс. человек. Умерли 94 человека. Выздоровели 795 человек. За минувшие сутки в Москве выявили 1124 новых случая.
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