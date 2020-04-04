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S7 приостановила вывозные рейсы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Российская авиакомпания S7 приостановила рейсы для вывоза пассажиров из Вьетнама, Японии и других стран. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

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«Оперативным штабом по предупреждению распространения вируса было принято решение временно полностью ограничить международное авиасообщение. В связи с этим с 4 апреля S7 Airlines вынуждена временно приостановить выполнение рейсов для вывоза путешественников из Таиланда, Вьетнама, Японии», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.

Авиаперевозчик отметил, что пассажирам, ожидающим вылет в Россию, необходимо заполнить на портале Госуслуг специальную форму «Регистрация российских граждан, находящихся за рубежом». На основе полученных данных будет сформирован новый график вывоз граждан России из-за рубежа.

Накануне, 3 апреля, Росавиация приостановила действие разрешений на вывозные рейсы. Ограничения касаются и рейсов из стран СНГ.

Правительство России уже распорядилось оказать финансовую поддержку россиянам, оказавшимся за границей. Эти деньги граждане смогут потратить на расходы за проживание и оформление необходимых документов. С заявлениям на получение и перераспределение средств будет работать МИД РФ.

Несколько дней назад в S7 заявили, что они на 50% сократили количество рейсов, которые будут выполнены летом 2020 года, из-за ограничения полетов на фоне распространения коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 10:00 мск 4 апреля, в мире заразились 1,1 млн человек, умерли 59,2 тыс, выздоровели 229,1 тыс. пациентов.

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