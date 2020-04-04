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В МИД рассказали об ожидании средств на поддержку россиян за рубежом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министерство иностранных дел Российской Федерации ожидает поступления 500 млн рублей для работы по заявлениям россиян, находящихся за рубежом. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

«Выделенные 500 млн рублей на поддержку еще в МИД не пришли. Они, по заверениям ведомств, должны материализоваться вместе с соответствующим распоряжением. И быстро», — говорится в сообщении.

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Она добавила, что при поступлении денег и установлении механизма их использования МИД сразу приступит к работе по заявлениям нуждающихся россиян. Захарова заявила о готовности ведомства работать совместно с уполномоченными по правам человека РФ и субъектов РФ по решению гуманитарных вопросов соотечественников, а также с самими субъектами РФ.

«На посольства, особенно в Азии, ложится непомерная нагрузка и особая ответственность», — отметила представитель МИДа.

Ранее, 4 апреля, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о почти 2 тыс. россиян в США, которые не могут вернуться на родину из-за пандемии коронавируса. Ведется работа по оказанию адресной поддержки по запросам соотечественников.

3 апреля Росавиация приостановила действие ранее выданных разрешений на выполнение нерегулярных международных авиарейсов российских и иностранных авиакомпаний, связанных с вывозом российских граждан и граждан СНГ из иностранных государств на территорию РФ. Подобные меры нацелены на предотвращение новой волны завозных случаев коронавирусной инфекции из эпидемиологически неблагополучных стран. В дальнейшем планируется сформировать новый график вывоза граждан в Россию.

В марте из-за ограничительных мер, вводимых странами на фоне пандемии COVID-19, многие туристы из России оказались заблокированными в других странах и не могли вернуться на родину. Для их вывоза была сформирована рабочая группа при участии Росавиации, Ростуризма, МИДа и других ведомств.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 7:30 мск 4 апреля, в мире заразились 1 099 711 человек, умерли 59 194, выздоровели 228 975 пациентов.

По данным оперштаба на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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