Путин и Эрдоган обсудили возвращение россиян на родину

Президент России Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом ситуацию с распространением коронавируса и возвращение граждан РФ. Об этом в среду, 1 апреля, сообщает сайт Кремля.

«Рассмотрена ситуация, сложившаяся в связи с распространением пандемии коронавируса. Главы государств проинформировали друг друга о предпринимаемых мерах по борьбе с этой инфекцией. Особое внимание уделено взаимодействию в деле обеспечения возвращения на родину находящихся в Турции российских граждан», — говорится в заявлении.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам сирийского урегулирования, в том числе говорили о реализации российско-турецких договоренностей от 5 марта 2020 года.

Помимо прочего, президенты обсудили и торгово-экономические отношения двух стран и перспективы дальнейшего сотрудничества в этой сфере.

На текущий момент в Росавиации сформирована рабочая группа, которая курирует вывоз россиян из-за рубежа. В состав этого объединения входит несколько крупных авиакомпаний, Минтранс, МИД, Ростуризм и представители профильных ведомств и московских аэропортов.

С 27 марта из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 Россия полностью прекратила авиасообщение с другими государствами. Исключение составляют только вывозные рейсы для россиян. 1 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал 1,5 млрд рублей авиаперевозчикам в качестве компенсаций затрат, связанных с эвакуацией россиян из-за рубежа.

Согласно данным АТОР на 25 марта, за рубежом оставались около 45 тыс. организованных российских путешественников.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. По данным оперативного штаба на 1 апреля, число заразившихся коронавирусом в России достигло 2777.

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