Попова рассказала о более 20% бессимптомных зараженных COVID-19 в России

Сейчас у более 20% зараженных коронавирусом граждан России болезнь протекает без симптомов, 14% — это среднетяжелые и тяжелые случаи, сообщила в среду, 1 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня чуть больше 20% всех, кого мы выявили (с коронавирусом), симптомов не имеют. И только 14% имеют признаки клиники пневмонии и имеют тяжелые и среднетяжелые течения (заболевания)», — приводит ее слова «Интерфакс».

Как отметила Попова, в 45 регионах России сейчас есть лишь либо угроза, либо единичные случаи заражения коронавирусом, в остальных регионах ситуация зашла дальше.

«На сегодняшний день в разных субъектах РФ разное развитие эпидситуации, сегодня 45 субъектов находятся в первой и второй фазе эпидемического процесса, остальные между третьей и четвертой, то есть там эпидпроцесс нарастает», — сказала глава Роспотребнадзора.

Попова пояснила, что каждая эпидемическая ситуация развивается в четырех фазах. Первая — когда есть угроза или регистрируются единичные случаи, вторая — когда есть единичные случаи завоза, но нет последовательного распространения, третья — когда есть контактные заболевшие, четвертая — когда источник инфекции для каждого заболевшего установить не удается.

Ранее в этот же день Попова заявила, что взрывной рост числа зараженных коронавирусом в России на сегодняшний день не зафиксирован.

В то же время она отметила необходимость продлить число нерабочих дней в стране, чтобы избежать распространения инфекции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 440, достигнув 2777. Пациенты зарегистрированы в 75 регионах. За весь период выздоровели 190 человек. За последние сутки зафиксировано семь новых смертей от коронавируса. Таким образом, общее количество погибших достигло 24.

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