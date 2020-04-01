Мосгордума утвердила штраф за нарушение режима самоизоляции

Московская городская дума утвердила закон, которым вводятся административные штрафы в размере 4 тыс. рублей за нарушение гражданами режима самоизоляции.

Как уточняет «РИА Новости», наказание будет распространяться на москвичей, зараженных новым типом коронавируса и нарушивших обязательство оставаться дома. Тем, кто выехал из дома на автомобиле, придется заплатить штраф в размере 5 тыс. рублей. Та же сумма будет взыскана с граждан в случае повторного нарушения карантина без транспортного средства.

«Надо понимать, что носитель коронавирусной инфекции, который нарушает режим домашней изоляции, при этом еще и используя свой личный транспорт, становится более мобильным. То есть он за короткий промежуток времени может на транспорте посетить гораздо большее количество общественных мест, он таким образом большее количество очагов распространения вируса создаст», — сказал редактор законопроекта, глава комиссии МГД по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Также штраф будет взыскан с ресторанов, кафе и других организаций, которые не прекратили работать, несмотря на введение ограничений. Так, за несоблюдение требований по приостановке проведения массовых мероприятий, работе торговых точек и по оказанию услуг с личным присутствием граждан должностные лица оштрафуют на сумму от 30 тыс. до 40 тыс. рублей; юридические — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

За повторное нарушение ограничения на должностные лица наложат штраф в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридические — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Право заводить административные протоколы передано полиции и транспортной полиции. Отмечается, что при нарушении режима повышенной готовности допускается изъятие транспортного средства.

В законе подчеркивается, что указанная административная ответственность предусмотрена только в случае, если нарушение не попадает под уголовную статью или КоАП.

Нарушителей предлагается выявлять с помощью городских камер наблюдения и данных о геолокации. «Камеры позволят выявлять большие скопления людей, куда можно будет направлять патрули для проведения разъяснительных работ с гражданами», — указал Щитов.

Помимо этого полномочиями по проведению разъяснительных бесед с жителями наделяются общественные пункты охраны порядка.

Ранее 1 апреля глава Минкомсвязи России Максут Шадаев рассказал, что ведомство создает систему отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных сотовых операторов. По его словам, сотрудники министерства запрашивают данные номеров и даты госпитализации заболевших либо даты постановки их на карантин.

В этот же день власти Москвы объявили о разработке мобильного приложения, позволяющего следить за передвижением больных коронавирусом, обязанных находиться дома.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин поручил мэру столицы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории столицы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства города.

29 марта власти Москвы и Подмосковья первыми ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Позднее аналогичные меры были введены и в других регионах страны. Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперативного штаба, число заразившихся коронавирусом в России к 1 апреля достигло 2777 человек, выздоровели 190 пациентов, а скончались ― 24.

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