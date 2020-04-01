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В Минкомсвязи рассказали о системе отслеживания нарушений карантина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Минкомсвязь России создает систему отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных сотовых операторов. Об этом 1 апреля заявил глава ведомства Максут Шадаев.

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По его словам, ведомство запрашивает данные номеров и даты госпитализации заболевших либо даты постановки их на карантин.

«Дальше по соглашению с операторами передаем данные им, и они отслеживают фактическое выполнение условий карантина», — передает слова министра «РИА Новости».

Если условия не соблюдаются, граждане получают соответствующее SMS-сообщение. В случае повторного нарушения данные о человеке передаются в правоохранительные органы.

Ранее в среду стало известно, что власти Москвы разработали мобильное приложение, позволяющее следить за передвижением больных коронавирусом, обязанных находиться дома.

29 марта власти Москвы и Подмосковья первыми ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Позднее аналогичные меры были введены и в других регионах страны.

коронавирус

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 440, достигнув 2777. Пациенты зарегистрированы в 75 регионах. За весь период выздоровели 190 человек. За последние сутки зафиксировано семь новых смертей от коронавируса. Таким образом, общее число погибших достигло 24.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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