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«Яндекс» заявил о соблюдении самоизоляции большинством москвичей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Большая часть жителей Москвы осталась дома для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в статистике индекса самоизоляции «Яндекса» от 1 апреля.

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В целом шкала уровня городской активности измеряется в значениях от 0 до 5. По данным на 15:00 мск, индекс составляет 3,4.

«Большинство людей дома. И вы оставайтесь», — сообщает «Яндекс».

Как правило, данный показатель в Москве за последнее время не поднимается выше отметки 3,6 в разное время суток. В то же время в Подмосковье он варьируется от 2,8 в Котельниках до 4,0 в Железнодорожном, передает «Интерфакс».

29 марта власти Москвы и Подмосковья первыми ввели обязательный режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позже премьер-министр Михаил Мишустин призвал остальные регионы последовать этому примеру. На данный момент меры, аналогичные столичным, ввели около 50 регионов.

Кроме того, 31 марта Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина.

Власти Москвы уже разработали мобильное приложение, которое позволит следить за передвижением больных коронавирусом, обязанных находиться дома. Иностранные сервера в работе платформы для мониторинга за пациентами на самоизоляции не будут использоваться.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба на 1 апреля, достигло 2777 человек.

Инфографика

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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