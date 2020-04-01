Прямой эфир
Сюжет:

Отец заразил двухлетнего ребенка коронавирусом в Петербурге

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге отец заразил двухлетнего ребенка коронавирусной инфекцией после возвращения из Германии. Об этом сообщается на сайте городской администрации в среду, 1 апреля.

«Все отреагировали только на слово «пандемия»
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович — о том, как ряд стран игнорировал предупреждения, и мерах, которые помогут остановить распространение COVID-19

Юный пациент вместе с матерью находится в детской клинической больнице №5. В среду его посетил губернатор Александр Беглов.

«Отец маленького пациента вернулся из Германии, не изолировался и заразил жену и ребенка. Ребенок был госпитализирован в больницу имени Филатова 26 марта», — сказано в сообщении.

По словам главного врача больницы Людмилы Исанкиной, состояние ребенка удовлетворительное. Его мать находится в боксе в больнице в качестве сопровождающей, проявлений заболевания у нее нет.

Ранее в среду стало известно, что за последние сутки в Москве коронавирусом заразились 29 детей.

Для борьбы с распространением инфекции 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

коронавирус

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. По данным оперштаба на 1 апреля, общее число заболевших в России возросло до 2777, пациенты зарегистрированы в 75 регионах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Санкт-Петербурге пятилетний ребенок отравился психотропным веществом
Врачи назвали опасные проявления COVID-19 у детей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020