Отец заразил двухлетнего ребенка коронавирусом в Петербурге

В Санкт-Петербурге отец заразил двухлетнего ребенка коронавирусной инфекцией после возвращения из Германии. Об этом сообщается на сайте городской администрации в среду, 1 апреля.

Юный пациент вместе с матерью находится в детской клинической больнице №5. В среду его посетил губернатор Александр Беглов.

«Отец маленького пациента вернулся из Германии, не изолировался и заразил жену и ребенка. Ребенок был госпитализирован в больницу имени Филатова 26 марта», — сказано в сообщении.

По словам главного врача больницы Людмилы Исанкиной, состояние ребенка удовлетворительное. Его мать находится в боксе в больнице в качестве сопровождающей, проявлений заболевания у нее нет.

Ранее в среду стало известно, что за последние сутки в Москве коронавирусом заразились 29 детей.

Для борьбы с распространением инфекции 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. По данным оперштаба на 1 апреля, общее число заболевших в России возросло до 2777, пациенты зарегистрированы в 75 регионах.

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