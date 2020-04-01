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В Санкт-Петербурге пятилетний ребенок отравился психотропным веществом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Василеостровском районе Санкт-Петербурга малолетний ребенок отправился психотропным веществом. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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Сообщается, что ребенок 2014 года рождения был доставлен в больницу поздно вечером 30 марта из дома № 35/3 по Морской набережной. Состояние мальчика оценивалось как тяжелое. Медики диагностировали у него пероральное отравление неизвестным психотропным препаратом.

По словам 41-летнего отца мальчика, он вместе с сыном около 23:00 находился в гостях, где ребенок выпил из пластиковой бутылки неизвестную жидкость. По данным экспертизы, в своем составе содержимого бутылки была соль оксимасляной кислоты.

По факту отравления ребенка возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все детали произошедшего. В отношении отца ребенка составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

25 марта на Сахалине было возбуждено уголовное дело по факту отравления детей парами хлора в одном из банных комплексов Южно-Сахалинска. Пять детей в возрасте от 4 до 11 лет были госпитализированы в больницу Южно-Сахалинска 23 марта. Во время празднования дня рождения одного из детей маленькие гости вместе с родителями находились в одном из городских банных комплексов и купались там в бассейне.

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