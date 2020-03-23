Пятеро детей в Южно-Сахалинске отравились парами хлора в бассейне

Пятеро детей в возрасте от 4 до 11 лет были госпитализированы в Южно-Сахалинске с отравлением парами хлора после посещения бассейна в минувшие выходные. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщается на сайте регионального Следственного управления СК РФ.

«Установлено, что во время празднования дня рождения одного из детей малолетние с родителями находились в одном из банных комплексов областного центра, где купались в бассейне», — говорится в сообщении.

Из пяти детей двое проходят лечение в стационаре, трое отправлены лечиться домой.

Следственный отдел проводит проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

23 февраля в Татарстане в бассейне на частной базе отдыха произошло массовое отравление парами хлора. Всего пострадали 18 человек, в том числе девять детей.