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Ветром надуло: что стало причиной отравления детей в Нижегородской области

Обслуживающее регион дочернее предприятие «Газпрома» отрицает свою причастность к утечке одоранта
Фото: РИА Новости/Роман Владимиров
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Ветром надуло: что стало причиной отравления детей в Нижегородской области
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2019-11-25 18:22:48
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К массовому отравлению детей в одной из средних школ Вадского района Нижегородской области могло привести нарушение режима эксплуатации газоснабжающего оборудования, которое находится в ведении ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», заявил министр энергетики и ЖКХ региона Андрей Чертков. Однако в самой компании причастность к инциденту отрицают. По предварительным же данным, причиной ЧП, в результате которого в больницу были доставлены почти полсотни человек, стала утечка одоранта — вещества, которое добавляют в бытовой газ для придания ему характерного запаха. Прокуратура и Следственный комитет уже начали проверку по факту произошедшего.

Газ без фильтра

Сообщение о массовом отравлении в средней школе в Вадском районе поступило в МЧС Нижегородской области в полдень. Как сообщили «Известиям» в ведомстве, по предварительным данным, причиной ЧП послужил выброс одоранта — вещества, которое примешивают к газу для придания ему характерного запаха. Источником могла стать газораспределительная станция (ГРС) в 1,5 км от школы.

В итоге 44 ребенка и один взрослый были доставлены в местную центральную больницу. Остальных учеников отправили по домам.

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Школа в поселке Вад Нижегородской области, ученики которой отравились газом

Школа в поселке Вад Нижегородской области, ученики которой отравились газом

Фото: РИА Новости/Роман Владимиров
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Депутат Заксобрания Нижегородской области Дмитрий Малухин рассказал «Известиям», что в качестве одной из версий произошедшего рассматривается ошибка сотрудников ГРС, неправильно продувавших фильтры.

— Газовое облако, видимо, дошло до школы, где были открыты форточки, и дети отравились, — предположил он.

К счастью, обошлось без серьезных последствий — к 14:00 всех детей, доставленных в медучреждение, обследовали и отпустили.

— Угрозы их жизни и здоровью нет, — сообщили «Известиям» в Минздраве Нижегородской области.

В местном управлении СКР также заявили, что на ГРС, скорее всего, произошел выброс одоранта. По факту произошедшего проводится проверка.

— В настоящее время сотрудники изучают документацию и ждут результатов исследований, в частности, по забору воздуха. Главный критерий для возбуждения уголовного дела — причинение тяжкого вреда здоровью, но с детьми все в порядке, их после обследования отпустили по домам, — пояснила «Известиям» представитель СКР по Нижегородской области Юлия Склярова.

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Школа в поселке Вад Нижегородской области, ученики которой отравились газом

Школа в поселке Вад Нижегородской области, ученики которой отравились газом

Фото: РИА Новости/Роман Владимиров

Впрочем, как сообщил глава администрации Вадского района Нижегородской области, жители Вада еще до инцидента в школе жаловались на запах газа на улице. И до сих пор его можно почувствовать вблизи ГРС. Но режим ЧП в районе не введен.

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Прокуратура области с привлечением районного надзорного органа организовала проверку соблюдения действующего законодательства по факту отравления школьников в Вадском районе.

Кто виноват

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Андрею Харину и министру энергетики и ЖКХ Андрею Черткову разобраться в случившемся.

— По предварительной информации, причиной ЧП могло стать нарушение режима эксплуатации газоснабжающего оборудования, которое находится в ведении «Газпром трансгаз Нижний Новгород», — сообщил позже журналистам Андрей Чертков.

Компания, однако, свою вину отрицает. ГРС «Вад» принадлежит ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и находится в зоне ответственности Арзамасского линейного производственного управления магистральных газопроводов. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе компании, 25 ноября на ГРС никаких дополнительных работ, в том числе продувки фильтров, не проводилось. Станция работает в штатном режиме.

— Утечек газа и одоранта не зафиксировано ни системной автоматикой, ни прибывшими на место специалистами, ни оператором ГРС, который работал на станции, — отметили в пресс-службе.

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Предупредительная табличка у газораспределительной станции в поселке Вад

Предупредительная табличка у газораспределительной станции в поселке Вад

Фото: РИА Новости/Роман Владимиров

Тем не менее Минздрав Нижегородской области в качестве предварительного диагноза поставил ингаляционное отравление газом, сообщили «Известиям» в местной администрации.

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Эксперты, однако, предполагают, что все-таки произошла утечка не газа, а именно одоранта.

— Дело в том, что газом можно отравиться только в закрытом помещении, на открытом пространстве он развеется и никакого вреда не принесет. А одорант может воздействовать и на большом расстоянии, — пояснил «Известиям» врач-токсиколог Алексей Водовозов.

Симптомы отравления одорантом чаще всего бывают двух видов: тошнота, головокружение, головная боль, рвота или обильное слюно-, слезотечение, неприятные ощущения при вдохе. Во всех случаях никаких долговременных последствий для здоровья нет, уточнил эксперт.

В СМИ также появилась версия о том, что причиной отравления школьников стал пожар на свалке, но глава Вадского района Иван Ураев ее опроверг. Свалка была ликвидирована месяц назад, подчеркнул он в разговоре с журналистами.

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