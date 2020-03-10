Прямой эфир

Выпившая жидкость для розжига трехлетняя девочка сбежала из больницы

0
Фото: ТАСС/Елена Афонина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Девочка, отравившаяся жидкостью для розжига, сбежала из московской больницы. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Трехлетняя девочка была госпитализирована в одно из столичных медицинских учреждений накануне, 9 марта.

По предварительным данным, ребенок получил отравление после того, как выпил жидкость для розжига.

Отмечается, что ребенок самовольно покинул больницу.

5 марта в Московской области медики спасли двухлетнего ребенка, который случайно выпил чистящее средство.

9 июля 2019 года двухлетний мальчик поступил в одну из больниц Московской области с отравлением химическим веществом. Позже выяснилось, что ребенок выпил жидкость для розжига в одном из местных супермаркетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мать и четверо детей отравились угарным газом в Туве
В Подмосковье детей госпитализировали из детсада с отравлением крысиным ядом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020