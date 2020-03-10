Выпившая жидкость для розжига трехлетняя девочка сбежала из больницы
Девочка, отравившаяся жидкостью для розжига, сбежала из московской больницы. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Трехлетняя девочка была госпитализирована в одно из столичных медицинских учреждений накануне, 9 марта.
По предварительным данным, ребенок получил отравление после того, как выпил жидкость для розжига.
Отмечается, что ребенок самовольно покинул больницу.
5 марта в Московской области медики спасли двухлетнего ребенка, который случайно выпил чистящее средство.
9 июля 2019 года двухлетний мальчик поступил в одну из больниц Московской области с отравлением химическим веществом. Позже выяснилось, что ребенок выпил жидкость для розжига в одном из местных супермаркетов.