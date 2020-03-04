В Подмосковье детей госпитализировали из детсада с отравлением крысиным ядом

В Московской области пятерых детей госпитализировали из детского сада с признаками отравлением химическим веществом для уничтожения грызунов. Следователи начали проверку по факту произошедшего. Об этом 4 марта сообщили в ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 3 марта в городе Воскресенске, сообщает агентство городских новостей «Москва». Пять воспитанников детского сада в возрасте пяти лет доставили в городскую больницу с диагнозом «отравление химическим веществом», где им провели промывание желудка. По предварительной информации, один из детей в детском саду взял с полки вещество для уничтожения грызунов и раздал другим детям, которые его съели, пишет RT. В настоящее время детям ничто не угрожает, они находятся на амбулаторном лечении, пишет НСН.

По факту отравления детей начала доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, пишет РИАМО. Проверку проводит и региональная прокуратура, в ходе которой специалисты дадут правовую оценку действиям сотрудников дошкольного учреждения. Ход доследственной проверки СК находится в органах областной прокуратуры на контроле.

3 марта сообщалось, что в одной из московских школ 25 первоклассников получили ожоги глаз из-за применения кварцевых ламп в учебном заведении. В результате было принято решение об увольнении учительницы класса, где пострадали дети. 4 марта Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.