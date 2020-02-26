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Мать и четверо детей отравились угарным газом в Туве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Женщина и четверо ее детей госпитализированы в Туве после отравления угарным газом. Об этом сообщил врио министра внутренних дел республики Март-оол Тарначы.

ЧП произошло в селе Тоора-Хем (Тоджинский район). По предварительным данным, причиной отравления стала закрытая заслонка печи. Пострадавшие в удовлетворительном состоянии, передает ТАСС.

25 февраля в Самаре угарным газом отравилась семья из четырех человек, в том числе двоих детей. Причиной, по предварительным данным, стала неисправность оборудования.

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