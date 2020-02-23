В бассейне Набережных Челнов отравились хлором 18 человек
Шестеро несовершеннолетних госпитализировано в результате отравления парами хлора во время посещения бассейна в Набережных Челнах. Общее количество пострадавших составило 18 человек, сообщает в воскресенье, 23 февраля РЕН ТВ.
Инцидент произошел на базе отдыха «Тонус». По данным телеканала, среди пострадавших девять детей и подростков.
12 пострадавшим оказана амбулаторная помощь. Состояние шести госпитализированных детей оценивается как средней тяжести, уточняет «Пятый канал».
17 февраля двое детей отравились угарным газом в доме в Калининграде.