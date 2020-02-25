Двое взрослых и двое детей отравились угарным газом в Самаре

В Самаре от отравления угарным газом пострадали четверо человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Инцидент произошел в понедельник, 24 февраля, в доме на улице Аэродромной. Были госпитализированы 39-летний мужчина, 32-летняя женщина, а также девочки в возрасте 11 и пяти лет, пишет НИА «Самара» со ссылкой на Волга Ньюс.

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, угрозы их жизням нет. По предварительным данным, причиной произошедшего стала неисправность газового оборудования.

В тот же день в Самаре был зафиксирован еще один случай отравления угарным газом. Пострадала 19-летняя девушка, она была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Ее жизни также ничего не угрожает.

Ранее в феврале в МЧС рассказали, как уберечь себя от отравления угарным газом. Спасатели отмечают, что угарный газ очень сложно распознаваем, так как не имеет запаха и цвета. Таким образом, важно внимательнее ориентироваться на свое самочувствие: плывущее сознание, сонливость и учащенное сердцебиение — это тревожные сигналы отравления.