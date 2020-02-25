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Четыре человека погибли от отравления угарным газом под Пензой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Четыре человека погибли в многоквартирном доме в селе Чемодановка близ Пензы, по предварительным данным, от отравления угарным газом. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», сообщает пресс-служба управления СК РФ по региону.

Трагедия произошла в жилом доме на улице Фабричной. Тела двух мужчин 1982 и 1983 годов рождения были обнаружены 24 февраля в квартире на четвертом этаже, на пятом этаже дома нашли еще двух погибших — женщину 1961 года рождения и молодого человека 1994 года рождения.

«Предварительная причина смерти — отравление угарным газом… Каких-либо телесных повреждений на погибших не обнаружено», — говорится в сообщении.

Фигурантам уголовного дела, круг которых в настоящее время устанавливается, грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее, 17 февраля, сообщалось, что в Красноярском крае четыре человека погибли, отравившись угарным газом. ЧП произошло в селе Опытное Поле Минусинского района в одноэтажном деревянном жилом доме.

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