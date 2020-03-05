Врачи в Подмосковье спасли выпившего чистящее средство двухлетнего ребенка

В Московской области медики спасли двухлетнего ребенка, который случайно выпил чистящее средство. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Инцидент произошел в Ивантеевке. Двухлетнего мальчика привезли в реанимационное отделение Ивантеевской ЦГБ с острым химическим отравлением. В ходе осмотра врачи зафиксировали у него ожог ротовой полости. Ребенку провели зондовое промывание желудка. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное, он находится в медучреждении под наблюдением специалистов, отмечает RNS.

По словам заведующей реанимационным отделением Мадины Герюковой, чаще всего такие отравления у детей происходят из-за доступности средств бытовой химии. Она напомнила, что в доме, в котором живут дети, все чистящие и лекарственные средства должны быть под замком, вне зоны их досягаемости. Помимо этого, в целях безопасности следует временно заменить бытовую химию на средства на растительной основе, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее 5 марта в подмосковной Лобне сразу двое детей в возрасте одного и двух лет отравились чистящим средством и были госпитализированы с химическими ожогами, пишет телеканал «360».

В июне 2019 года музыкальный продюсер и артист Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно отравился чистящим средством для труб «Крот», перепутав его с соком.