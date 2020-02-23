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Восемнадцать человек отравились парами хлора в бассейне в Татарстане

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Фото: Depositphotos
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В Татарстане в бассейне на частной базе отдыха произошло массовое отравление парами хлора. Всего пострадали 18 человек, в том числе девять детей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник 23 февраля.

«Шесть детей в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Камский детский медицинский центр в Набережных Челнах. Девять взрослых и трое детей направлены на амбулаторное лечение», — сказал собеседник агентства.

В мэрии Набережных Челнов сообщили агентству, что инцидент произошел 22 февраля на частной базе отдыха «Тонус» в Тукаевском районе Татарстана. Отмечается, что состояние госпитализированных детей стабильное.

Информация о случившемся направлена в Роспотребнадзор, отмечает «Газета.ру».

17 февраля двое детей отравились угарным газом в доме в Калининграде.

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