В Коммунарке мужчина в медицинской маске обстрелял человека

Мужчина устроил стрельбу из пистолета у подъезда дома, расположенного на улице Сосенский Стан в поселке Коммунарка в Москве. В результате ЧП был ранен один человек. Такие данные в среду, 1 апреля, приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Сообщается, что злоумышленник, на котором была медицинская маска, окликнул 29-летнего мужчину и открыл по нему огонь с расстояния 5–7 м. По данным правоохранителей, неизвестный предположительно из пистолета несколько раз прицельно выстрелил пострадавшему по ногам.

После случившегося злоумышленник сбежал с места преступления, а его жертва была госпитализирована с огнестрельным ранением.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ).

25 марта сообщалось, что полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в одном из магазинов сети алкомаркетов «Красное и Белое».