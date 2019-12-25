«Возьми конфетку»: регионы поочередно запрещают продажу снюсов

Еще в двух регионах ввели штрафы за продажу снюсов, чтобы временно ограничить продажу губительных для детей псевдо-сладостей. В родительских чатах истерия: людей пугают Дедом Морозом и Снегурочкой, которые вместе конфет скармливают детям наркотик, и массовыми отравлениями детей. Многие истории из соцсетей не находят подтверждения, однако правоохранительные органы, чиновники и общественники подтверждают — тревога оправдана, ситуация может быть еще плачевнее. Подробнее — в материале «Известий».

Конфета с обманом

«Возьми конфетку» — написано на листке в клетку из школьной тетради, надрезанном как объявление на остановке. К каждому лепестку приклеена конфета. Под надписью фиолетовым фломастером нарисовано сердечко. Такое объявление нашли в Брянске и, вероятно, умилились ли бы, если бы вместо конфет детям таким образом не предлагали взять порцию снюса.

В родительских чатах делятся видео о том, насколько опасен бестабачный никотин в виде конфет, и передают информацию по кругу. В разных городах стал вирусным ролик, на котором мужчина якобы находит снюс в мандаринах — в тюменской полиции назвали его фейком и успокоили жителей: бояться покупать фрукты к новогоднему столу не стоит.



СНЮС Фото: Depositphotos

В мессенджерах расходится множество фейков: так, не подтвердились сообщения о госпитализации 15 детей, пожевавших снюс, а также история о гибели мальчика из Ишима. В Кемеровской области обеспокоенных родителей начали пугать Дедом Морозом и Снегурочкой, которые якобы раздают детям снюс вместо сладостей.

Снюс изначально распространялся как замена обычным сигаретам, призванным минимизировать вред от курильщиков. Изначально под ним подразумевался продукт с измельченным табаком. Т о, от чего травятся дети по всей России, бестабачный продукт, но никотиносодержащий. Он впитывается со слюной через слизистую, откуда попадает в кровеносное русло, а затем — сразу в мозг, говорится в заключении наркологов по одному из случаев, попавших во внимание полиции. Порция снюса 90 мг эквивалентна по содержанию никотина двум пачкам сигарет. Для подростков эта доза может стать смертельной.

Снюс легко не заметить на прилавке — упаковки похожи на шайбочки, как из-под монпансье. В Барнауле активисты нашли его в брендированной под Tic Tac упаковке. Депутат Госдумы Наталья Костенко призвали ФАС проверить продукцию под брендами Skittels, Mentos, Tic Tac, Red Bull, Pepsi, Mirinda и Mountain Dew, под видом которых продают отравляющие вещества.

Справка «Известий» Снюс — скандинавское изобретение трехвековой давности. Десять лет назад Швеция, на тот момент председательствовавшая в Евросоюзе, выступила за отмену запрета на снюс. В европейских странах его ввели еще в 1992 году. Единственная страна, которая продолжала и продолжает продавать некурительный табак этого типа все эти годы, — Швеция. И если обычный табак в скандинавской стране давно потерял популярность (за 30 лет его продажи снизились вдвое), то снюс, наоборот, всё больше распространялся — поставки увеличилось втрое. В Швеции насчитывался 1 млн потребителей снюса при населении в 10 млн человек.

Хуже фейков

Источник «Известий» в правоохранительных органах подтвердил, что сообщения об отравлении детьми и подростками снюсом поступают ежедневно.

О нескольких летальных случаях стало известно из СМИ. В городе Рославле Смоленской области 15 декабря от остановки сердца умер 12-летний шестиклассник — предположительно, от смертельной дозы снюса. С его употреблением также связывают смерть мальчика в Новосибирске.

18 декабря острое отравление никотинов у школьника было зафиксировано в Приморском крае, несколькими ранее был госпитализирован подросток в Краснодарском крае: мальчик несколько дней провел в реанимации, после чего был переведен в психиатрический диспансер. Случаи отравлений детей и подростков расследуют в Симферополе, Костромской области, Башкирии и других регионах.

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«Я боюсь, что реальных масштабов проблемы мы не знаем. Полагаю, что зарегистрированные случаи, — это капля в море», — сказал «Известиям» глава всероссийского общественного движения «Стопнаркотик» Сергей Полозов. Он рассказал о показательном случае в одной из школ города Мытищи, где отравленных снюсом вычислили одного за другим: «Бабушка пришла в школу за внучкой. Пока ее откачивали, к актовому залу привели еще одну девочку без сознания. Спустя полчаса из класса вывели еще одного парня, — рассказывает он. — Уже лежит три человека, но на этом история не закончилась: через некоторое время в туалете нашли мальчика с признаками отравления снюсом».

Нашли под носом

Повсеместно люди обнаружили, что шайбы с губительной для подростков дозой никотина продаются в открытую, в обычных продуктовых магазинах — законом запрещен табачный снюс (именно такой изначально продвигали шведские производители, рекламирующие его как замену обычных сигарет для курильщиков), а про никотиносодержащую продукцию ничего не сказано. Сейчас его производят как в России, так в Германии и Китае.

Руководитель движения «Стопнаркотик» Полозов уверен, что бестабачные снюсы продвигали по продуманной стратегии. Предположительно, продвижение началось летом, когда дети отдыхали в лагерях, однако на проблему обратили внимание только после истерии в соцсетях. «Рекламная кампания пошла настолько широкая, что даже известные и высокооплачиваемые блогеры брались рекламировать снюс. Потом начались акции по распространению. В регионах, особенно на Дальнем Востоке (это связано с близостью китайских поставщиков), прошли промоутерские акции на улицах — образцы раздавали просто так. Раздавали их только взрослым, но дети ведь все видят», — отметил Сергей Полозов.

Автор цитаты В соцсетях и мессенджерах легко найти материалы-инструкций о том, как заработать на продаже снюса — легко и законно.

23 декабря в Обнинске по подозрению в распространении снюса и наркотиков задержали учителя. В Челябинске три предпринимателя попали под административную статью за продажу снюса, но табачного — попали под статью нарушению закона об охране здоровья. Штраф на всех — порядка 22 тыс. рублей.

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В том же Челябинске в продаже снюса сверстникам заподозрили 12-летнюю школьницу. В итоге на ее мать завели административное дело о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей, а директора школы потребовали устранить нарушения.

В Башкирии и Томской области предприниматели откликнулись на призыв властей и сами изъяли из продажи снюсы. В Башкирии, глава которой наиболее жестко выступил в сложившейся ситуации, потребовав за сутки убрать товар, прокуратура заблокировала несколько сайтов, через которые продавался снюс. Надзорный орган счел это нарушением закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», хотя неизвестно, содержался ли в этой продукции табак, а не синтезированный никотин.

Точечные меры

В начале декабря начальник управления наркоконтроля подмосковного управления МВД Роберт Адамян заявил, что за продажу снюса, снаффа и насвая необходимо ввести уголовную ответственность: «Мы хотели, чтобы уголовная ответственность была аналогична как за сбыт других наркотиков — от шести лет. Те, кто торгует снюсом, снаффом и насваем — потенциальные в будущем сбытчики более тяжелых наркотиков». Вместе с тем глава подмосковного главка МВД не смог ответить на вопрос, предлагало ли ведомство такую меру законодателям.

28 ноября депутаты фракции КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, запрещающий торговлю любыми сосательными и жевательными никотиновыми смесями. Снюс как наркотик-психостимулятор вызывает чувство бодрости, которое выливается в нервное перевозбуждение, приступы тревожности и смутного беспокойства, пишут законодатели в пояснительной записке.

Региональные власти начали принимать меры, не дожидаясь федерального закона. Во вторник, 24 декабря, законопроект о запрете продажи снюса приняли в Татарстане. За вовлечение детей и подростков в употребление наркотиков вводятся штрафы от 3 тыс. до 150 тыс. рублей в зависимости от статуса нарушителя.

В тот же день похожий законопроект приняла Курганская областная дума, максимальный размер штрафа ниже — 50 тыс. рублей. Отдельную ответственность курганские депутаты предлагают ввести для взрослых, которые покупают снюс и передают детям.

Автор цитаты Инициативы о запрете снюсов также рассматриваются в Краснодарском и Приморском краях, Тверской, Пензенской и Ульяновской областях, Якутии и других регионах. С нового года штрафовать за продажу, изготовление и приобретение бестабачной никотиносодержащей продукции начнут в Нижегородской области. Ранее в региональной полиции ситуацию с распространением снюсов назвали «плачевной». В Оренбургской области полный запрет на снюсы — как для подростков, так и взрослых — начнет действовать 20 февраля. Физлиц за нарушение будет ждать штраф до 5 тыс. рублей, юрлиц — до 50 тыс. рублей, должностных — до 30 тыс. рублей.

Ранее в регионе было возбуждено три уголовных дела по факту сбыта никотиновых смесей. Поскольку де-юре продажа снюсов не запрещена, следователи квалифицировали их по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Несколько регионов, в том числе Астраханская область, Татарстан и Севастополь, направили обращения к федеральным властям с просьбой как можно скорее ввести полноценный запрет на оборот снюсов. Совет Федерации в свою очередь выступил с обращением к правительству. Сенаторы просят кабмин принять постановление о запрете на продажу снюсов до разработки соответствующего законопроекта — парламентская работа займет больше времени. По мнению Совфеда, эта норма должна заработать уже с 1 января.

Новый спайс

По мнению Сергея Полозова, ситуация подобна той, что сложилась в 2007 году со спайсом. Сначала он открыто продавался под видом благовоний, корма для рыбок и соли для ванн, а по соцсетям распространялись ролики с инструкцией, как его потреблять в качестве наркотика. Вплоть до 2015 года производителям удавалось обходить запреты, которые вводили на конкретные формулы. Так может произойти и со снюсом, если федеральный законопроект будет принят в сыром виде, подчеркивает руководитель движения «Стопнаркотик». История со снюсом страшнее тем, что он продвигается на любви детей к безопасным сладостям.

СНЮС Фото: Depositphotos

Автор цитаты Снюсы продаются в том числе в виде леденцов. Сладости они напоминают не только внешне: их пропитывают разнообразными конфетными ароматизаторами.

«Для меня очень странно, почему до сих пор не внесены изменения в законодательство, — отметила в беседе с «Известиями» председатель национального родительского комитета Ирина Волынец. — Сейчас вовлекают в употребление наркотиков даже детей из начальной школы, которые, к сожалению, очень часто не понимают, что им дают не конфету и не жевачку, а самый настоящий наркотик».

Это ненормально, когда ребенок должен бояться брать конфеты даже в гостях, но сейчас это необходимость, подчеркнула она. Последняя статистика показывает, что возраст первого опыта потребления алкоголя и первой сигареты увеличился, но этому рано радоваться — алкоголь и обычный табак заменяют другие наркотики, резюмировала она.

Пока в школах по всей стране проводят профилактические мероприятия с учениками и их родителями – в Свердловской области лекции детям провели наркологи. Региональные управления МВД призывают родителей поговорить с детьми об опасности никотиновых конфет. По данным полиции, свидетельством приема снюса могут быть расширенные зрачки, чрезмерная активность или, наоборот, апатия, «характерный навозный запах», обожженные губы и язвы в полости рта, усиленное слюноотделение, а также тошнота и рвота.