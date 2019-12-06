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Нарколог Минздрава призвал запретить продажу жевательного табака

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Необходимы срочные меры для решения ситуации с продажей жевательного табака, вплоть до полного запрета его продажи, заявил 6 декабря главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России, президент Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

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«То, что происходит сейчас, это возврат в какие-то доисторические времена, когда большие дозы никотина употребляли. Передозировка никотина приводит к психозам, перевозбуждениям, смерти. Нужны пожарные меры по сдерживанию или полному запрету оборота такой продукции», — приводит его слова «РИА Новости».

Брюн также добавил, что стоит говорить об ужесточении оборота всех никотиносодержащих смесей.

Как пишет «Москва 24», также в России предложили ввести уголовную ответственность за продажу снюса и насвая, в которых содержится никотин, при этом дети могут купить их гораздо проще, чем сигареты или табак.

26 ноября Минздрав назвал приоритетом снижение потребления табака подростками. 28 ноября на рассмотрение в Госдуму направили законопроект о запрете торговли в России сосательными и жевательными никотиновыми смесями.

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