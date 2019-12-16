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В Челябинской области 12-летняя девочка торговала снюсом

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Прокуратура проводит проверку по факту продажи табачных смесей в лицее в Челябинске. По данным правоохранительных органов, снюс своим сверстникам продавала 12-летняя девочка.

В ведомстве уточнили, что мать знала о потреблении школьницей жевательных и курительных смесей. При этом женщина не предприняла мер, чтобы остановить девочку, и не обратилась к наркологу. Об этом сообщает 1obl.ru. При этом школьница торговала снюсом в учебном заведении.

В отношении матери возбуждено дело об административном правонарушении – неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Кроме того, по результатам проверки директору лицея внесли представление об устранении нарушений.

Прокуратура и полиция разработала план проверок для выявления фактов продажи курительных смесей.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае подросток был госпитализирован с отравлением жевательным табаком. Школьник провел три дня в реанимации, затем его перевели в психиатрический диспансер с тяжелейшей формой психоза.

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