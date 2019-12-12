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Подросток госпитализирован с отравлением жевательным табаком на Кубани

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В Горячем Ключе подростка госпитализировали с отравлением жевательным табаком. Несовершеннолетний провел три дня в реанимационном отделении.

По данным администрации города, подросток поступил в тяжелом состоянии. После реанимационного отделения пациента направили в психиатрический диспансер с тяжелейшей формой психоза. Об этом пишет ИА KrasnodarMedia.

Власти уточняют, что это не первый случай употребления снюса подростками. Никотиновые подушечки распространяются среди детей 7–17 лет. Жевательный табак вызывает быстрое привыкание, при этом вещества в подушечке сильно разъедают десну. В Горячем Ключе уже ведется проверка точек, где ведется продажа снюса.

11 декабря сообщалось, что следователи в Симферополе начали проверку по факту отравления детей 11–12 лет жевательным табаком. Плохо стало одному из мальчиков, остальных доставили в больницу для профилактического осмотра. Ранее Минздрав назвал снижение потребления табака подростками одной из приоритетных задач. 28 ноября в Госдуму направили законопроект о запрете продажи в России никотиновыми смесями в жевательном виде.

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